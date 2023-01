Barbara D'Urso a Verissimo: «Sono diventata nonna. L'ho tenuto segreto, i miei figli mi chiedono di non parlare di loro»

Barbara D'Urso è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice si apre a parlare per la prima volta dei suoi due figli Giammauro ed Emanuele, di 37 e 35 anni. «Io non amo parlare dei miei figli e loro non amano che io parli di loro, ma la loro non è una presa di distanza. Mi dicono "noi rispettiamo il tuo lavoro, tu rispetta il nostro". Hanno fatto molti sacrifici per arrivare dove sono, non vogliono che si sappia che lavoro fanno. Perchè non vogliono che si pensi che l'ho aiutati io».

Barbara D'Urso nonna: «I miei figli non vogliano che parli di loro»

Barba D'Urso rivela a Silvia Toffanin il suo più importante segreto: «Ora posso dirlo. Sono diventata nonna, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perchè siamo in due città diverse».

«Il mio cuore, è dei miei due figli, di un'altra persona, ed è vostro». Il saluto al termine di Pomeriggio Cinque prima del Natale, aveva lasciato intuire l'arrivo di grandi novità in famiglia, che tuttavia la regina del pomeriggio Mediaset ha tenuto nascoste. «Volevo parlarne. - afferma - Potevo anche solo postare la foto di una manina ma non l'ho fatto».

La conduttrice ricorda poi sua mamma, scomparsa troppo presto. «Penso spesso alle persone che non sono più con me, mia madre si è ammalata a 7 anni ed è mancata che ne avevo 11. Io sono andata via di casa a 18 anni mio padre temeva che mi perdessi nei compromessi. Li sento sempre vicino a me».