​Ballando con le Stelle Antonio Razzi concorrente della nuova edizione

di Alessio Esposito

Partirà ufficialmente il prossimo 30 marzo la nuova edizione di "", il talent dedicato dalla danza condotto da. Il cast è ancora top secret, ma iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sui nomi dei concorrenti che animeranno i sabato sera di Rai 1. Con ogni probabilità vedremo in pista l'ex senatore, ormai completamente assorbito dal mondo della televisione.Dopo la mancata candidatura alle politiche del 2018, Razzi ha deciso di darsi anima e corpo alla tv: oltre alle numerose ospitate qua e là per le reti nazionali, l'ex politico ha condotto la trasmissione "Razzi Vostri" su Nove. Per lui una nuova sfida, stavolta molto più impegnativa, dove - oltre alla sua proverbiale simpatia - verranno testate anche le sue doti da ballerino.