Ascoli a tutto jazz, Ottolini e il suo gruppo in concerto al Cotton Club

ASCOLI - Ad Ascoli torna il grande jazz. Sfidando le complicazioni legate al Covid 19 e cercando di andare incontro alla passione che tanti appassionati nutrono per la musica dal vivo, è agli argini di partenza la stagione numero 31 del Cotton Club. Potendo contare su una struttura particolarmente ampia, dotata di una sala concerti e di un locale attiguo, dotato di grande schermo per chi volesse tenersi fuori dal pubblico, il cartellone 2020-2021 si riaffaccia agli amanti del genere dopo l’interruzione improvvisa dello scorso marzo.

Si tratta per il momento di un programma distribuito in due tranche distinte e senza forme di abbonamento, allo scopo di evitare delusioni in caso di un eventuale, nuovo lockdown. La prima parte della stagione inizierà questo venerdì 23 ottobre con il concerto di Mauro Ottolini e del suo gruppo, formazione che accompagna in tour Raphael Gualazzi, per l’occasione sarà impegnata ad offrire nuove interpretazioni in chiave jazz di classici degli anni ‘30 e ‘40. Il mini-cartellone proseguirà la sera del prossimo 6 novembre, quando sul palco del Cotton Club arriverà l’attesissimo Fabrizio Bosso, che sarà intento a presentare con i suoi affezionati musicisti i brani del disco appena uscito, dal titolo “We Four”. Successivamente, in data 13 novembre, sotto i riflettori arriverà la voce di Cristina Renzetti, accompagnata per l’occasione dal clarinetto di Gabriele Mirabassi e dalla chitarra di Roberto Taufic, per eseguire i pezzi contenuti dal recente album “Agreste”. La sera del 27 novembre sarà la volta della performance del pianista Lorenzo De Finti, il quale sarà in palcoscenico affiancato da tromba, contrabbasso e batteria, per eseguire il concerto live intitolato “Love Unknow”. A chiudere la parte iniziale dell’imminente cartellone sarà il prestigioso pianista Paolo Di Sabatino, con Glauco Di Sabatino e Daniele Mencarelli pronto a tornare nel capoluogo piceno per una serata all’insegna del jazz più puro, prevista in data 11 dicembre. La prima parte del cartellone, che vedrà il suo prosieguo subito dopo le feste natalizie, permetterà di poter recuperare alcuni degli appuntamenti che erano saltati la scorsa primavera a causa della pandemia.

«Volevamo scusarci con il pubblico che aveva fatto l’abbonamento e che invece non aveva invece potuto concludere la stagione, a cui faremo uno sconto per ogni serata a cui parteciperà» ha spiegato il direttore artistico del Cotton Club Emiliano D’Auria, alla presentazione della nuova stagione affiancato dal vicepresidente Aldo Premoli, invitando tutti gli spettatori a prenotarsi alle date annunciate e di usufruire anche delle cene di pesce previste ad ogni serata in cartellone, che avranno luogo prima di ciascun concerto. Un banchetto che precederà la serata musicale, il cui inizio è fissato sempre alle ore 21 e 30. «Nonostante il periodo e i timori, facendo le cose con garbo si può fare qualcosa di bello» hanno assicurato i membri del direttivo della storica struttura ascolana, realtà che adotterà rigorosamente il distanziamento e tutte le procedure anti-Covid durante gli eventi annunciati.

