ASCOLI - Per la sesta volta consecutiva Elisabetta Sgarbi sceglie Ascoli come una delle tappe della sua collaudatissima rassegna culturale, la “Milanesiana”, in cui l’imprenditrice e artista da 26 anni unisce varie discipline con modalità itinerante partendo dalla città meneghina.



La presentazione

Ieri il sindaco Marco Fioravanti e l’organizzatrice ascolana della manifestazione, Francesca Filauri, hanno presentato ufficialmente il programma dell’edizione marchigiana, fissata dal 27 al 30 giugno, affiancati dal presidente della Fondazione Carisap Mario Tassi e dai rappresentanti dei musei civici: il presidente Stefano Papetti e i gestori Cristina Peroni e Cristiano Massari. Il calendario prevede eventi scenici ghiotti, impreziositi da una esposizione d’arte curata da Vittorio Sgarbi: “Dyalma Stultus”, personale del pittore novecentesco Dyalma Stultus che si terrà dal 29 giugno al 30 ottobre in Pinacoteca. Per il teatro il 27 giugno al Ventidio Basso il duo formato da Tullio Solenghi e Massimo Lopez con il loro spettacolo, permettendo in questo modo di far tornare quest’ultimo a recitare nella sua città natale.Il giorno seguente, il 28 giugno, ad essere protagonista del Massimo cittadino sarà Elio, leader del gruppo delle Storie Tese, che con lo show canoro “Ci vuole orecchio”, offrirà un tributo a Enzo Jannacci. Il 30 giugno, a 20 anni dalla pubblicazione di “La misteriosa fiamma della regina Loana” di Umberto Eco, andrà in scena al Ventidio Basso lo spettacolo omonimo con Ninni Bruschetta e Viola Graziosi, per la regia di Giuseppe Di Pasquale, anticipato dal prologo da parte di Pietrangelo Buttafuoco e Mario Andreose.

Il tema

«Il tema di quest’anno è “Il ritorno” ed esprime perfettamente la volontà di Elisabetta Sgarbi di voler tornare ad Ascoli ogni anno con la Milanesiana», ha esordito Francesca Filauri, al timone di una associazione denominata “CulturalMente Insieme” molto attiva nel campo di progetti culturale nel capoluogo piceno.

E a proposito del legame tra Elisabetta Sgarbi e la città di Ascoli, durante la conferenza stampa è stata anticipata per il prossimo settembre la realizzazione della seconda edizione del “Festival del Fumetto”, un’altra delle vincenti idee dell’immarcescibile sorella del critico d’arte più famoso d’Italia. La manifestazione, che ha visto il suo esordio proprio ad Ascoli lo scorso anno nel segno di Linus e dei leggendari personaggi di Peanuts, tornerà nella città dalle Cento Torri dal 22 al 24 settembre. «Con la Milanesiana offriamo una importante opportunità nel panorama del nostro territorio, ormai un riferimento culturale determinante in Italia», ha spiegato il primo cittadino Marco Fioravanti.

Le visite guidate

«La mostra su Dyalma Stultus permetterà di recuperare un artista straordinario dimenticato nel tempo» ha concluso Papetti. L’esposizione potrà contare su 15 lavori scelti da Vittorio Sgarbi e provenienti dalla collezione di famiglia. Previste visite guidate e laboratori.