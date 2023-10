ASCOLI - Ancora musica, in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, che alle 21,30 di oggi, domenica 1 ottobre, ospiterà Max Gazzè, con il suo progetto “Musicae Loci”.



Dopo aver spaziato, finora, dall’elettronica al sinfonico, dal pop al prog rock, Gazzè nei mesi scorsi ha avviato questo nuovo progetto musicale e culturale che l’ha fatto immergere nei territori e tradizioni di tutte le zone e città italiane dove è stato finora con i suoi concerti. «Musicae Loci – ha scritto il cantautore romano sui social al momento della presentazione - è un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. In questo bellissimo viaggio sarò affiancato da eccellenti orchestre popolari e dal mio caro amico Max Dedo, pronti a fonderci con i suoni tipici delle diverse regioni italiane, tappa dopo tappa».

Così è stato, e se a Osimo, dove ha cantato lo scorso 18 settembre, è stato accompagnato dall’orchestra Mirko Casadei, ad Ascoli stasera sarà con l’orchestra Popolare del Saltarello. Gazzè presenterà sul palco i suoi brani, in maniera diversa, con nuovi “vestiti” in grado di assorbire colori e suoni tipici dei luoghi dei concerti. Questo il senso del nome del tour, che ha fatto sì che città italiane, e nel caso delle Marche Osimo il 18 settembre e Ascoli Piceno questa sera, non fossero solo luoghi geografici, ma entità territoriali, cariche di musica, storia e arte. Dando vita inevitabilmente a concerti tutti diversi tra loro.



Gazzè ha saputo finora spaziare tra diversi stili, nel suo repertorio, dando vita a live versatili, con strumenti tradizionali e percussioni che si sono fusi ai suoni tipici del cantautore romano. Il ruolo di Max Dedo in tutto questo, oltre a essere sul palco con Gazzè, è anche quello di aver curato gli arrangiamenti. L’orchestra stasera farà il resto, dando nuove sfumature ai brani dell’artista, che a sua volta reinterpreterà alcune tra le canzoni più rappresentative della tradizione.



Gazzè è un artista straordinario, un grande musicista, come dimostrato anche in questo nuovo progetto musicale che si conclude oggi ad Ascoli Piceno. Spazia tra generi e ambienti sempre con grande successo, e appena finito con Musicae Loci, sarà in tour nei teatri con date previste al momento tra ottobre e dicembre. Partirà da Bruxelles, andrà a Praga, Berlino e Barcellona, per iniziare, il 28 ottobre in Italia, al Lyrick di Assisi. Il tour lo porterà nuovamente nella nostra regione il 16 dicembre, quando sarà al Teatro La Fenice di Senigallia.



Nei suoi 27 anni di carriera musicale ha pubblicato 11 album in studio, tre raccolte e un album live. Ha collezionato collaborazioni con molti artisti italiani e internazionali. Tra i brani si ricordano “L’uomo più furbo”, “Su un ciliegio esterno”, “Mentre dormi”. Ancora “Il bagliore dato a questo sole”, “Questo forte silenzio”, “Colloquium vitae”. Brani forse meno conosciuti, ma amati per poesia e musica, come alcune sue hit più conosciute, come “Una musica può fare”, “Sotto casa”, “La vita com’è”».