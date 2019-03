Iacchetti al Ventidio Basso con lo show “Libera Nos Domine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Oggi la stagione del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno si arricchisce di un nuovo appuntamento fuori abbonamento con Enzo Iacchetti in “Libera Nos Domine”, un one-man-show che esprime il desiderio di comunicare parole e musiche nel puro stile del teatro-canzone, come già fu con Gaber. Iacchetti si stacca dal cabaret per arrivare a maturare considerazioni che lo allontanano da come lo conosciamo in tv. Chi lo ha seguito recentemente in teatro, (Il vizietto, Matti da slegare, Chiedo scusa al signor Gaber) ha già capito la sua voglia di crescere, come autore e come attore. Lo fa con uno spettacolo completamente nuovo, aiutato da effetti speciali coinvolgenti. Solo in scena, Iacchetti è prigioniero dell’attualità e vuole liberarsi dai dubbi che lo affliggono sul progresso, amore, amicizia, emigrazione, religione offrendoci un’ultima ipotesi di rivoluzione. Affronta con ironia e provocazione la sua prigionia facendo ridere ma soprattutto emozionare con la rabbiosa delicatezza con cui cerca di salvarsi. Ce la farà o sarà soltanto un grido di speranza? La regia dello spettacolo, prodotto da Mauro Iacchetti e Nito Produzioni, è di Alessandro Tresa. Info: 0736 298770. Inizio spettacolo ore 21.