Antonella Clerici bloccata in tangenziale a Milano: la domanda sui social, poi la scoperta drammatica

«Bloccata da 1 ora e mezza», così scriveva Antonella Clerici ieri sera dopo essere rimasta ferma sulla tangenziale ovest di Milano, all'altezza di Rozzano. La conduttrice chiedeva il perché si fosse fermata una lunga coda di macchine.

Ha scoperto dopo che a causare l'ingorgo era stato un terribile incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, in cui hanno perso la vita un uomo e donna e la loro figlia di 12 anni. Rimangono gravissimi gli altri due figli, un ragazzo di 16 anni e una bimba di 10.

APPROFONDIMENTI L'INCONVENIENTE Domenica In, Massimo Boldi è senza mascherina e si avvicina... ACCERTAMENTI Mara Carfagna ricoverata per polmonite: è in ospedale da...

Antonella Clerici stava tornando ad Arquata Scrivia, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Mentre era bloccata in auto chiedeva informazioni su Twitter. Poco dopo è stato tutto chiaro, grazie al commento di un follower: «Incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una donna, ferite 4 persone, tra cui 3 bambini. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in atto».

Bloccata da 1ora e mezza ferma sulla tangenziale ovest di milano altezza rozzano / quinto de stampi. Qualcuno ha news? — Antonella Clerici (@antoclerici) December 5, 2020

Da qui la replica di Antonella con un cuore spezzato e le mani giunte in segno di preghiera. Il bilancio delle vittime si è aggravato poco dopo. La bambina è morta dopo essere arrivata in ospedale e il papà nella notte. La famiglia viaggiava a bordo di una Honda Jazz che, per cause non ancora accertate, si è scontrata verso le 20.15 con altre due vetture. L'incidente ha coinvolto un'altra auto sulla quale viaggiava un 42enne, trasportato in codice giallo all'Humanitas. Resta da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre automediche e le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA