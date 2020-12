Domenica In, Massimo Boldi è senza mascherina e si avvicina troppo: il rimprovero di Mara Venier

Sono amici da una vita Mara Venier, Massimo Boldi e Christian De Sica. Ed è per questo che "Cipollino", ospite a Domenica In insieme al compagno di set per presentare l'ultimo film natalizio "In vacanza su Marte", ha avuto l'istinto di avvicinarsi alla conduttrice. Lei lo ha frenato subito ricordandogli l'emergenza sanitaria. Ha alzato il tono di voce per fermarlo in tempo: «Fermati, che non hai la mascherina».

L'attore è subito tornato a suo posto. Mara Venier ha potuto proseguire la doppia intervista con un omaggio a entrambi gli artisti. Immagini del grande varietà di Rai Uno per De Sica e degli esordi comici di Boldi. È stato dato anche spazio a qualche domanda sulla vita privata. «Ti sei rifidanzato con Irene?», ha chiesto Mara a Boldi. «Si, ma sono io che sono troppo vecchio», ha risposto il comico. «Sei tu che sei un rompicoglioni», ha detto De Sica intervenendo.

Nel corso dell'intervista i due hanno ripercorso alcuni momenti della loro carriera. Christian ha spiegato di aver scelto i film sempre per inseguire passione e divertimento, non soldi. Diretto da Neri Parenti, "In Vacanza su Marte" vede la coppia Christian De Sica e Massimo Boldi recitare insieme per la seconda volta dal 2018. A causa del Dpcm di dicembre che ha disposto la chiusura dei cinema fino al 15 gennaio 2021, a differenza degli scorsi anni il film non sarà proiettato al cinema ma sarà distribuito on demand.

