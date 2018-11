Antonella Clerici: «La morte di Frizzi mi ha cambiata. Mia figlia? L'ho voluta...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si racconta a Domenica In rispondendo alle domande diAl centro della "chiacchierata" la sua scelta di cambiare vita e di andare a vivere in campagnae la sua carriera. «Sto bene, sono serena e ho le stelline agli occhi, vivo in campagna tra cinghiali e mucche».Poi la commozione quando si parla della trasmissione che l'ha lanciata nel mondo della tv, La Prova del Cuoco: «Entrare per 18 anni tutti i giorni live nelle case degli italiani è stato incredibile. Non mi manca tanto la quotidianità del programma, ma il pubblico. Io andavo in onda e mi sembrava di sentire cosa pensava la gente. È stato il programma della mia vita e ha cambiato quello che c'era in televisione. Se dovessi pensare a una cosa che ho fatto, so che nei libri ci sarà il mio programma».Occhi lucidi anche quando parla della scomparsa della madre e dell'amico Fabrizio Frizzi: «La vita corre veloce e quando incontri il principe azzurro arriva il momento di dare la svolta. Tu pensi che questo lavoro ti renda un po' immune da tante cose e anche quello che è successo ami ha fatto capire che la vita è breve e certi treni non possono essere persi».Ora la Clerici ha più tempo per la famiglia e la figlia cresce serena e "testona" come lei. La conduttrice racconta di aver lottato tanto per diventare madre: «Ho fatto un sacco di cure per avere la mia bambina. Mi facevo delle punture sulla pancia prima di andare in onda, ma in televisione bisogna essere felici e non lasciar trasparire le emozioni».Sul compagno attuale spiega: «Ognuno aveva la sua vita, ma un'amica mi diceva da tempo che aveva trovato un uomo uguale a me. Anni dopo eravamo liberi entrambi e ci siamo conosciuti. Abbiamo iniziato a parlare ed è iniziato subito un feeling. All'inizio ero un po' spaventata, ma lui ha saputo corteggiarmi e aspettare».