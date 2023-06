Ancona jazz 50 anni Bosso, Fresu e Rava per fare gli auguri. Si apre una grande stagione di concerti

Ancona Jazz compie 50 anni e prosegue nel solco delle grandi firme del jazz. E in occasione del 50esimo anniversario, ha deciso di dedicare l'edizione 2023 del festival ad uno degli strumenti più utilizzati nel jazz: la tromba. Quattro serate, dal 3 al 4 luglio alla Mole Vanvitelliana di Ancona, con i trombettisti di maggior spessore della scena nazionale: Fabrizio Bosso (3 luglio), Paolo Fresu (5 luglio), Enrico Rava (6 luglio). Mentre martedì 4 luglio sarà la volta della Colours Jazz Orchestra con il trombonista e compositore Massimo Morganti.



Lo strumento

Ancona Jazz Summer Festival 2023 sarà interamente ì incentrato sulla tromba, regina degli strumenti fin dai primordi tanto da lasciare una traccia indelebile nella storia ultracentenaria del jazz. Cento anni fa, il 5 aprile del 1923, Louis Armstrong registrava, nel pezzo "Chimes Blues", il primo assolo di cornetta, che poi risulterà un fiume in piena di sviluppi tecnici ed armonici. Accanto a lui la "Creole Jazz Band" di un altro illustre cornettista dell'epoca: King Oliver. Uno strumento, dunque, che ha segnato nel profondo la storia e l'evoluzione del jazz. E nella tradizione del festival anconetano, sempre ben radicato nella tradizione jazzistica delle origini, non poteva mancare un viaggio nelle note sincopate dell'ottone. Si comincia lunedì 3 luglio con Fabrizio Bosso. Con lui sul palco Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Le serate

Nel concerto di Ancona, il suo quartetto presenterà il recente lavoro "We 4", registrato in piena pandemia nel 2020, composto unicamente da temi originali che testimoniano l'amore intenso e profondo verso il grande jazz dei maestri.

Protagonista della serata successiva sarà la Colours Jazz Orchestra, con la direzione di Massimo Morganti (trombone) e Alex Sipiagin (tromba e flicorno) con il progetto originale "Mad Thad", dedicato al trombettista statunitense Thad Jones, famoso arrangiatore e leader di un'orchestra tra le più ammirate negli anni '60. Ad interpretare la sua musica, per Ancona Jazz, lo strepitoso trombettista russo Alex Sipiagin. Mercoledì 5 luglio ad esibirsi sul palco della Mole sarà l'atteso e acclamato duo con Paolo Fresu alla tromba, flicorno, effetti e Omar Sosa al pianoforte, tastiere e effetti, con il nuovo progetto "Food". A chiudere il ciclo dei grandi concerti di tromba dedicati al 50° anniversario del Festival sarà il grande Enrico Rava, al flicorno, accompagnato dal trio del pianista Alessandro Lanzoni, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria. Rava è senza dubbio il jazzista italiano più noto a livello mondiale, e non solo al pubblico del jazz. Ancona Jazz l'ha ospitato per la prima volta nel 1983 e l'ultima nello splendido concerto con Tomasz Stanko nel 2017 alla Mole. Tutti i concerti avranno inizio alle 21,30. In caso di pioggia si svolgeranno all'Auditorium della Mole Vanvitelliana o alternativamente al Teatro delle Muse. Abbonamento alle 4 serate 55euro, 45euro ridotto.