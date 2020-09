Godano dei Marlene Kuntz apre ad Ancona il festival La Mia Generazione

ANCONA - Al via il festival La Mia Generazione. L’apertura ufficiale nel pomeriggio con i talk degli artisti. E in serata i concerti di Lucio Corsi e Perturbazione alla Mole. Gran finale domani alle Muse con i live di Brunori Sas, Vinicio Capossela e Ghemon. L’esordio 2020 con le chiacchiere degli artisti alla Sala Polveri della Mole. Alle 12 Cristiano Godano, intervistato dallo scrittore Leonardo Colombati, presenterà il suo primo disco solista. A seguire alle 18,30 Vasco Brondi si racconterà in uno scambio diretto con il discografico Emiliano Colasanti. Alle 19,30 sarà Motta ad essere intervistato dalla giornalista Giulia Blasi. Alle 21,30 il festival si sposterà alla corte interna della Mole con lo spettacolo di Lucio Corsi, alle prese con il suo nuovo album “Cosa Faremo da grandi”. Mentre alle 22,30 saranno i Perturbazione ad eseguire il loro ultimo lavoro discografico “(Dis)amore”. I live della sera saranno trasmessi in diretta su tutto il circuito nazionale èTv e in diretta streaming da maxischermi al canalone della Mole. Alle 23,45 dj set di Carlo Chicco al Lazzabaretto. Domani la maratona musicale avrà come scenario il Teatro delle Muse. La staffetta prevede: Vinicio Capossela (20,40), Brunori Sas (22,15), Ghemon (23,35). © RIPRODUZIONE RISERVATA