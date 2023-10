ANCONA - Le due diciottenni Swami Morici di Serra San Quirico e Chiara Clementi di Porto San Giorgio rappresenteranno le Marche alla finale di Miss Italia che avrà luogo dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore Terme (dove il concorso ritorna dopo tredici anni di separazione). Questo il verdetto delle prefinali nazionali che si sono concluse al BV Airone Resort di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.



Il titolo di Miss Marche



Swami era scesa in Calabria già sicura di accedere alla finalissima, in virtù del titolo di Miss Marche 2023, mentre Chiara ha superato la selezione davanti alla commissione tecnica composta da Vera Slepoj, Ida Galati e Roberto Emanuelli che doveva scegliere quale delle ragazze marchigiane doveva accompagnare la Morici alla finalissima, nella quale si fregerà del titolo di Miss Marche + 2023. Le altre prefinaliste della nostra regione erano Giordana Vannini, 18 anni di Porto Sant’Elpidio (Miss Miluna), Federica Mentili, 25 anni di Montalto Marche (Miss Sorriso), Viola La Torre, 18 anni di Sirolo (Miss Framesi), Mariasole Sbaffoni, 22 anni di Porto Sant’Elpidio (Miss Rocchetta Bellezza), Veronica Governatori, 21 anni di Servigliano (Miss Cinema Dr. Kleein), l’anconetana Elisa Alunni Casagrande (Miss Sport Givova), Marika Giantomassi, 21 anni di Castignano (Miss Riviera) e Giada Preziuso, 19 anni di Sassoferrato (Miss Prefinali 2022). Occhi marroni e capelli castani, Swami si è diplomata quest’anno al Liceo delle scienze umane di Jesi. Lavora come barista per avere una sua autonomia ed è in attesa di iniziare l’università e studiare terapia della neuro-psicomotricità. Tra le sue aspirazioni c’è anche quella di lavorare nel settore della moda come fotomodella o modella.



I due titoli in tasca



Chiara Clementi, diciottenne di Porto San Giorgio, studentessa del liceo classico, invece era andata alle prefinali con due titoli: Miss Eleganza e Miss Social. Alla finale di Salsomaggiore Terme prenderanno parte quaranta concorrenti, due per regione e le due marchigiane andranno in Emilia pronte a vendere cara la pelle per riportare nel nostro territorio il titolo di Miss Italia, che manca dal 2018, quando fu vinto da Carlotta Maggiorana. Non è ancora stato comunicato dove verrà trasmessa la serata conclusiva del concorso di bellezza.