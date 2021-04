Ancona protagonista con il corto “Grottaroli" al Tribeca Film Festival di New York

ANCONA - Ancona sarà protagonista al prossimo Tribeca Film Festival (New York, dal 9 al 20 giugno) con uno dei suoi luoghi più caratteristici. Le Grotte del Passetto fanno da sfondo al cortometraggio “Grottaroli”, scritto, diretto e prodotto da Cecilia Pignocchi e Arthur Couvat. Comprensibile la soddisfazione dell’autrice nell’annunciare la notizia in un post sulla sua pagina Facebook.

«Un enorme grazie va a tutte le persone che ci hanno supportato durante il percorso: mio padre Marco Pignocchi che ha aiutato con il casting e la produzione locale, Sam Ashwell che ha curato il sound design, Twenty Below che ha aiutato con la supervisione musicale e Camalot Amsterdam che ci ha fornito l’attrezzatura cinematografica». Per “Grottaroli” sarà la prima proiezione mondiale. Un debutto in una manifestazione fra le più prestigiose. Fondato all’indomani dell’11 settembre da Robert De Niro (e Jane Rosenthal e Craig Hatkoff), il Tribeca si è imposto da subito come una delle principali vetrine per il cinema indipendente proveniente da tutto il mondo. Questa edizione, l’edizione del ventennale, coinvolgerà tutte le zone della Grande Mela e non soltanto Manhattan. E si svolgerà in presenza, all’aperto. Cecilia Pignocchi, art director e designer, ha studiato all’Università di San Marino. Vive ad Amsterdam. Il trailer di “Grottatoli” potete già vederlo su Vimeo.com. C’è un mare bellissimo, il mare d’Ancona.

