Amici 22, Arisa nuova insegnate: sarà prof di canto come due anni fa?

Nuove sorprese in prossimità della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Arisa torna in veste di professoressa, ad annunciarlo in anteprima TvBlog. La cantante lucana dopo due di assenza, ha confermato di tornare nel talent show di Canale 5, come membro della commissione di canto.

APPROFONDIMENTI COME UNO SHOWMAN Elio e le storie tese, il figlio Dante sale sul palco: «Sono autistico e ne vado fiero». Poi la richiesta

La cantante si era dilettata ultimamente in pista a Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci in onda su Rai1, dove si è classificata al primo posto con Vito Coppola. Per poi ottenere un posto come giuria ne Il Cantante Mascherato. Adesso Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha deciso di ritornare sugli schermi della Mediaset.

​

Torna Arisa, chi parte?

Non è ancora confermato però se il ritorno di Arisa comporti l'eliminazione di alcuni membri della commissione delle precedenti edizioni. Magari qualcuno andrà via per lasciare il posto ad Arisa, anche se confermati sono sicuramente Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, entrambi inamovibili. Per l''insegnante di Canto Anna Pettinelli si mormora invece che venga sostituita dal cantautore Michele Bravi, e infine Arisa. In questo modo dovrebbero però aggungere anche un nuovo membro nella categoria danza, insieme ad Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimonodo Todaro. È ancora tutto incerto e da destinarsi, ma sicuramente quest'anno a far ritorno al programma Amici ci sarà la simpatica e dolce Arisa.