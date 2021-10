Amici 21, la confidenza choc del cantante Luigi Strangis a Rudy Zerbi: «Sono malato»

Dietro la solarità di Luigi Strangis, cantante in gara ad Amici 21, si cela un'amara verità: «Sono malato». Il pubblico è abituato a vederlo sorridente e con i suoi occhiali da sole bianchi, diventati già un simbolo di questa edizione. Nel daytime di oggi, quando Rudy Zerbi ha chiesto un confronto con lui per parlare del provvedimento disciplinare degli ultimi giorni è venuta fuori una parte di Luigi finora sconosciuta.

Luigi, attualmente in sfida, perchè poco collaborativo in casetta, è stato rimproverato da Rudy perchè è sempre in ritardo alle lezioni e ha comportamenti poco seri. «Hai sempre un atteggiamento come se ti facessi una risatina su tutto» ha detto Rudy chiedendo spiegazioni. E qui, Luigi ha parlato della sua malattia, che incide anche sul suo modo di affrontare la vita, motivo per cui cerca di farsi scivolare tutto. «Per il problema che ho evito sempre lo stress - dice Luigi in lacrime -, quindi prendo in questo modo le cose».

Alla domanda di Zerbi su quale problema avesse, Luigi ha risposto: «Ho il diabete e lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare». Il racconto del cantante di Amici 21 ha colpito molto il "web" che non ha esitato ad attaccare Rudy per il rimprovero. Non è detto però che Zerbi sapesse della relazione tra stress e glicemia di Luigi, anche perchè era visibilmente colpito e coinvolto dal racconto.

