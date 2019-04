Amici 18, Ricky Martin furioso con Loredana Bertè: «Sono omosessuale, so cosa è bullismo»

di Ida Di Grazia

giudice della squadra bianca, nella quarta puntata diha abbandonato per un attimo il suo naturale aplombe e il sorriso smagliante per difendere uno dei suoi ballerini, Vincenzo. Dopo l'ennesima critica sul fisico del ballerinoDurante il serale di Amici 18, non ha risparimiato critiche al ballerino della squadra bianca Vincenzo, e nuovamente al termine della sua esizione ha detto: «Io mi sono stufata del fatto che Vincenzo sia così polemico. Tu sei molto bravo, ma per il tuo fisico devi avere delle partner giuste, altrimenti non c’è armonia. Non deve buttarsi giù, non gli sto dicendo di cambiare lavoro. Tu sei bravissimo. Fai del tuo limite un valore aggiunto». Parole che non sono piaciute al coach dei bianchi. Accuse che la Bertè ha rispedito al mittente: «Non puoi dirmi che sono per il bullismo. Io sono qua come giudice, per fare critiche e valutare. Quello che hai detto è insopportabile. Ho finito la mia tournée con un messaggio contro il bullismo». Ma Ricky Martin non molla «Il bullismo non è positivo, dobbiamo concentrarci sulle critiche costruttive Se inizi a parlare del fisico di un’artista diventa molto complicato. Le critiche vanno bene, ma non devi oltrepassare la linea. Non dire altro, non sai cosa sta facendo dentro di sé. Non sai cosa fanno ogni giorno. Non parlare del fatto che sia troppo basso o troppo alto». «Sei solo in cerca di applausi facili» ribatte piccata la Bertè ed è qui chesbotta: «. Non voglio accusarti di nulla e sono felice che tu faccia una campagna contro il bullismo, ma ti prego sii essere onesta e smetti di giudicare le persone per il loro fisico». Dopo questa discussione i due artisti fanno pace.In chiusura di puntata Maria De Filippi ritorna sull'argomento e per chiudere definitivamente la polemica li fa ballare insieme, Ricky Martin e Loredana Bertè accettano volentieri, a giudicarli Vincenzo. La Bertè balla "appiccicatissima" e al termine di questa danza hot dice: «Ho sempre sognato di ballare in tuo video».