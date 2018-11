Alessia Macari fatta fuori da "Domenica In": «Nessuno mi ha detto nulla, spiegatemi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Voglio una spiegazione”. Leggo torna a parlare di, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e improvvisamente scomparsa da, dov’era stata chiamata direttamente dalla conduttrice. E anche Alessia Macari sembra non riuscere a spiegarsi rispetto a quanto accaduto con la trasmissione della domenica di Rai Uno.Alessia infatti dopo le prime puntate non è più apparsa in video: “Non so niente di quello che è accaduto – ha spiegato a “Nuovo” – E non ho capito nulla. Posso però dirvi che sicuramente non è stata una mia scelta”.Per lei solo quattro apparizioni: “Alla quinta non mi hanno nemmeno mandata in video. Davvero incredibile. Hanno detto che ero stata tagliata dalla scaletta. La settimana prima dell’ultima puntata mi avevano cambiato ruolo: non ero al tabellone ma accompagnavo i concorrenti in “Una canzone per Mara” …”.La Venier, che ha parlato di fine contratto , non si è fatta sentire (“No, niente. Zero”) e ora esige chiarezza: “Non è stata una mia scelta, lo ripeto. Anche i miei fan meritano una spiegazione. E tutti mi stanno chiedendo perché non sono andata in onda, ma io non ho potuto rispondere a nessuno di loro”.Su instagram però Alessia ha poi preso le parti della Venier: “Basta con queste bugie! – ha scritto in un post - Non sono contro la zia @mara_venier e non ho mai avuto problemi con lei! Non sono contro nessuno!!! Mara è un’amica! Basta con questa storia andiamo avanti! Buona giornata… 💋💋 @domenicainrai