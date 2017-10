Alessia Macari si sposa Ha detto sì alla proposta del fidanzato calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FROSINONE - Un fidanzamento lampo e subito la proposta di matrimonio: Alessia Macari, la famosa ciociara di 'Avanti un altro' e di 'Tale e Quale Show', si sposa. La bella 24enne, infatti, è pronta a convolare a nozze dopo che il suo fidanzato, il calciatore tedesco Oliver Kragl, le ha chiesto di sposarlo e non lo ha fatto di certo in maniera banale.In una location esclusiva, con un tappeto fatto di petali di rose rosse, un tavolo a forma di cuore e altri petali a decorarlo, il centrocampista tedesco del Crotone ha fatto una proposta da sogno ad Alessia, che ovviamente ha detto sì.L'annuncio è giunto sui profili social ufficiali della coppia. Kragl, 27enne cresciuto nel vivaio del Wolfsburg e giunto a Frosinone dopo una lunga gavetta tra Germania e Austria, attualmente gioca nel Crotone dopo aver militato nella formazione ciociara. Proprio durante le sfide disputate nel vecchio e ormai demolito stadio 'Matusa' sono state l'occasione per far sbocciare l'amore tra Oliver e Alessia, grande tifosa dei gialloblu. La partenza di Kragl per la Calabria, evidentemente, non ha impedito che la love story potesse trovare la maggiore consacrazione.La data del matrimonio, al momento, è ignota e top secret. Chissà che magari Alessia non lo riveli durante la prossima puntata di 'Tale e Quale Show', magari punzecchiata dal buon Carlo Conti...