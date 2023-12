Vanessa Ballan, Bujan Fandaj inchiodato dalle telecamere: nel borsone martello e coltelli. Il ministro Nordio avvia accertamenti

Vanessa Ballan è stata uccisa con otto coltellate, di cui sei profonde e due superficiali, una delle quali le ha trapassato il cuore. L'autopsia effettuata sul corpo della 27enne dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura di Treviso, conferma la violenza scatenata due giorni fa da Bujan Fandaj, l'imbianchino con cui la donna aveva avuto una relazione, poi troncata e sfociata in una denuncia per stalking, che l'ha aggredita nella sua casa a Riese Pio X, in provincia di Treviso.