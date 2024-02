Superenalotto, si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del concorso numero 23 di sabato 10 febbraio, con il jackpot che arriva a 59,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 13 febbraio 2024. È festa, però, per un fortunato che ha centrato un punti 5 da 103.608,93 euro.