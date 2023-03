Esodati del Superbonus, manifestazione nazionale a Roma: debiti insormontabili

ROMA - L'Associazione Esodati del Superbonus ha indetto una manifestazione nazionale che si terrà a Roma martedì 21 marzo dalle ore 10, un corte che partirà da Piazza della Repubblica. «Abbiamo aspettato con pazienza senza scendere in piazza - spiega l'associazione - nonostante le continue e sempre più accorate sollecitazioni da parte della nostra base, sperando che il dialogo politico - istituzionale producesse effetti concreti per lo sblocco dei crediti incagliati da bonus edilizi. Ma a fronte di tanti incontri e nonostante il nostro dossier con 10 proposte di soluzioni sia stato depositato in Commissione finanze della Camera dei Deputati e sia arrivato sulle scrivanie di numerosi politici e membri del Governo, ad oggi non abbiamo alcuna risposta concreta».