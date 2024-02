Chi sono Sabrina Fina e Massimo Carandente, i complici della strage di Altavilla. «Lei aveva subito violenze da piccola»

Sabrina Fina e Massimo Carandente sono i complici della strage di Altavilla. I due coniugi «erano presenti nella casa di Altavilla al momento dell'omicidio». A dirlo, in conferenza stampa, è stato il sostituto procuratore di Termini Imerese Manfredi Lanza durante la conferenza stampa sulla strage di Altavilla (Palermo). «Non abbiamo ancora i risultati dell'autopsia e quindi non sappiamo ancora come sono morti Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel - ha aggiunto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio - Possiamo però dire che la morte è stata causata da comportamenti messi in atto da Giovanni Barreca e dai due coniugi palermitani ( Sabrina Fina e Massimo Carandente ndr) che per giorni hanno operato all'interno di quella casa».