Chiara Ferragni mette una toppa dopo il post in barca mentre la Sicilia brucia: «Pronta a fare la mia parte»

Chiara Ferragni si è trovata in mezzo ad un vortice di polemiche causate dalla pubblicazione di un post su Instagram ritenuto «irrispettoso» dai follower siciliani, e non solo. Numerosi sono stati gli attacchi, anche su Twitter, e a nulla è servito l'intervento del marito, Fedez, che ha anzi peggiorato la situazione.

Chiara Ferragni, il post dalla Sicilia

Chiara Ferragni, fino a ieri, si trovava in Sicilia, sul catamarano che costeggiava le isole Eolie. L'imprenditrice digitale ha voluto condividere una serie di scatti che la immortalavano insieme ai suoi amici in vacanza, con la caption «A good Monday». Questo post è stato preso di mira dai fan che già nei giorni precedenti l'avevano accusata di non avere rispetto verso la situazione tragica che l'isola stava affrontando. Durante gli ultimi giorni, infatti, la regione è stata colpita da numerosi incendi, che avevano fatto saltare l'elettricità e messo fuori uso le condotte idriche, lasciando intere città senza luce né acqua per giorni interi. I fan hanno chiesto a Chiara di essere più empatica e sensibile verso le persone che stanno soffrendo e stanno perdendo le loro case e la loro vita di prima a causa degli incendi.