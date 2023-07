Palinsesti Rai, oggi i nomi dei conduttori e i programmi. Da Balivo a Merlino, come cambia la tv. E Berlinguer passa a Mediaset

Ufficiali le dimissioni di Bianca Berlinguer che lascia Rai3 e passa in Mediaset nonostante la controfferta di Viale Mazzini. Solo l'ultima rivoluzione in ordine di tempo. I palinsesti Rai dell’autunno-inverno 2023 verranno presentati a Napoli il 7 luglio ma sono già stati comunicati al cda di Viale Mazzini. E le sorprese abbondano

I palinsesti ufficiali

Quelli di Mediaset verranno presentati alla stampa il 4 luglio. L’ultimo nodo riguarda Bianca Berlinguer che non ha ancora comunicato la sua decisione se restare a Cartabianca su Rai3 o andare a Mediaset a condurre il mercoledì sera Controcorrente Prima Serata al posto di Veronica Gentili passata a Le Iene.

Rai: «Cartabianca al momento non è in palinsesto»

«La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto». Lo ha detto l’amministratore delegato Roberto Sergio aggiungendo che «rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi – ha proseguito Sergio – Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3».