Pace fiscale, come funziona per chi ha problemi con il Fisco. Salvini: «Dimezziamo e azzeriamo».

Una grande e definitiva pace fiscale. E' quanto chiede il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. «Una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni. Significa una liberazione per 15 milioni di persone». E poi l'uscita del leader leghista che fa discutere: «Se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamolo. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto». Affermazione che ha fatto non poco discutere, scatenando diverse reazioni. Il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo ha tagliato corto: «Il ministro Salvini ha espresso il suo pensiero». Zangrillo ha poi ricordato come la rottamazione quater sia un provvedimento che anticipa la riforma del sistema sanzionatorio. Sul tema anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini: «Il contrato all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno, ma un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che le tanno le pagano anno dopo anno». (continua - 1)

