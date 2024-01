Nato e l'annuncio choc: «I civili devono prepararsi a una guerra totale con la Russia nei prossimi 20 anni»

«I civili devono prepararsi per una guerra totale con la Russia nei prossimi 20 anni», ha avvertito un alto funzionario militare della Nato. Se le forze armate sono pronte per lo scoppio della guerra, i privati ​​cittadini devono essere pronti per un conflitto che richiederebbe un cambiamento radicale nelle loro vite, ha detto il Presidente del Comitato militare Rob Bauer. In caso di scoppio di una guerra sarà necessario mobilitare un gran numero di civili e i governi dovrebbero mettere in atto sistemi per gestire il processo, ha proseguito Bauer nell'incontro di giovedì a Bruxelles.