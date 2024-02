Matteo Berrettini: «Melissa Satta e io non stiamo più insieme. Rapporto bellissimo, ma è finita»

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata anche la conferma di uno dei diretti interessati. «Melissa Satta? Immaginavo la domanda. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme». Così Matteo Berrettini annuncia la fine della sua relazione con la show girl.