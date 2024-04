Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia 400 milioni per finanziare attività (facoltative per gli istituti) di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze, approfondimento o recupero per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Il provvedimento, che interessa l’anno scolastico in corso e il prossimo, è destinato a scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali. L’obiettivo «è una scuola che sia punto di riferimento per studenti e famiglie anche d'estate, con sport, attività ricreative, laboratori o attività di potenziamento, ricorrendo a tutte le sinergie positive possibili, dagli enti locali alle associazioni del terzo settore». Le risorse, 80 milioni in più del precedente biennio, consentiranno di attivare percorsi che potranno interessare tra 800 mila e 1,3 milioni di studenti, con 1.714 milioni di ore aggiuntive di attività. Ne abbiamo parlato con 5 presidi marchigiani.