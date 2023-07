Dal ragù di papera alle caramelle gourmet i mille sapori d'estate coi consigli del Corriere

Tante proposte tra terra e acqua al Lago di Oz

«Il rispetto per i ritmi delle stagioni, l’attenzione per uno stile di vita sostenibile, la predilezione per i prodotti stagionali di aziende agricole e coltivatori locali: sono questi gli ingredienti principali della nostra cucina». Si presenta così “Il lago di Oz”, un cottage inglese affacciato su un lago con due piccoli isolotti, immerso in un parco di eucalipti, pini e salici. In questa cornice bucolica, aperta a pranzo e cena dal mercoledì alla domenica, le proposte volano tra la terra, il mare e appunto il lago. Iniziate dall’anatra all’arancia fritta oppure dalla trota salmonata per poi passare agli gnocchetti con coniglio e caffè o allo spaghettone pepe rosa, lime e bottarga. A seguire maialino caramellato all’albicocca, entrecote e galletto. Antipasto, primo e secondo da 33 a 47 euro

Lago di Oz, via Piave Spinetoli – 0736898206