Sushi, bacalhau ma anche il miele Marche Doc I consigli del Corriere per coccolare il palato

Da Sushi House una sapiente contaminazione

Gustoso, variegato e preparato con pesce italiano. L’ultima tendenza in fatto di sushi è a Sirolo, dove ha appena inaugurato “Sushi house”, nuovo concept di cucina fusion firmato dall’imprenditore Marco Rilli (Tavola Calda boardshop e Da Nilo) e dal ristoratore italo-brasiliano Mario Veltri (Marao sushi). Un viaggio sensoriale tra creatività, materie prime scelte e culture differenti che parte dal Sol Levante per approdare in via Giulietti, forte di un bagaglio ventennale di esperienze maturato dallo staff in Inghilterra, Portogallo e Giappone. Il tratto distintivo è una sapiente contaminazione: dallo sgombro al branzino pescati nell’Adriatico, dal tonno ai gamberi rossi di Mazara del Vallo, le eccellenze nazionali confluiscono in un menu da scoprire sin dall’ora dell’aperitivo (10 euro).

Sushi house, via Giulietti Sirolo - 0719712804.