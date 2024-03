Lega Pro, si gioca tra oggi e sabato: Fermana-Rimini e Vis-Lucchese per la salvezza. Dopodomani Ancona e Recanatese

ANCONA Turno di Pasqua per il girone B della Lega Pro. Con la lotta salvezza sempre più serrata, le formazioni marchigiane saranno in campo tra giovedì 28 marzo e sabato 30 marzo (venerdì 29/3 non si gioca). Questo il programma completo:

GIOVEDI 28 MARZO

Ore 20.30

Carrarese-Perugia

Ore 20.45

Fermana-Rimini

Gubbio-Torres

Vis Pesaro-Lucchese

SABATO 30 MARZO

Ore 14

Arezzo-Juventus Next Gen.

Olbia-Sestri Levante

Ore 16.15

Ancona-Spal

Cesena-Pescara

Entella-Pontedera

Ore 20.45

Pineto-Recanatese

La classifica attuale

Fermana-Rimini | ore 20.45

