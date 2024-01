Ilary Blasi a Verissimo: «Cristiano Iovino mi fece rivelazioni su Francesco. Relazione aperta? No, altrimenti avrebbe accettato il caffé»

Ilary Blasi ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. «Sono serena e felice», ha esordito la showgirl. «Che stupida non essermi resa conto», dice la Blasi parlando della situazione che ha portato alla separazione da Francesco Totti. «Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto. Rivivere tutta questa mia esperienza è stata psicoterapeutica, un'esperienza catartica. Mi ha fatto bene. Sono più i momenti belli rispetto a quelli brutti. Non è passato tantissimo tempo, provo delle sensazioni miste: malinconia, nostaglia, tenerezza e gratitudine. Rifarei tutto», ha confessato. «Ho capito tutto quando Francesco non si presentò al mio compleanno, è stata una ferita. Le sofferenze ti aiutano a vivere diversamente, credo ancora nell'amore».