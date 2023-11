Sistemi di difesa Patriot da un milione di dollari in Medio Oriente: così gli Usa rispondono all'escalation dell'Iran

La guerra tra Israele e le forze di Hamas in Palestina si configura sempre più come un conflitto allargato che coinvolge diverse aree del Medio Oriente con un conseguente dispiegamento bellico, seppur a scopo difensivo, anche da parte dell'Occidente e in particolare degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno infatti inviato altri dei loro preziosi sistemi di difesa missilistica terra-aria, noti come batteria Patriot, a seguito degli attacchi alle truppe americane in Iraq e Siria delle ultime settimane.