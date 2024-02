Guerra elettronica, la nuova sfida di Putin alla Nato: ora il Baltic Jammer oscura (tutti i giorni) i Gps in Norvegia

Rete disturbata, gps oscurati, blackout. Le prove di guerra elettronica messe in atto dalla Russia non si fermano. Anzi, secondo quanto emerge dalle segnalazioni provenienti dall'Europa settentrionale le attività si starebbero intensificando. E non di poco. Protagonista è il Baltic Jammer del Cremlino, o alcuni suoi derivati. Putin starebbe quindi moltiplicando i test sulle nuove "armi" non convenzionali per mettere in crisi le difese della Nato, sfruttando a sua vantaggio l'innovazione tecnologica.