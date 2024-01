Fazio: «Tra 4 anni smetto. Il regolamento di Sanremo 2024 sembra fatto contro di me. Quello che è successo con la Rai è illogico»

Continua a fare ascolti da record Fabio Fazio che ha traslocato dalla Rai con il suo Che Tempo che Fa sul Canale Nove. ««Siamo capaci di navigare ovunque, sappiamo cercare quello che vogliamo». E i suoi fedeli lo hanno seguito anche sulla nuova rete e non perdono una puntata del suo programma. Il format è sempre lo stesso, quello vincente di CTCF. «Questa ultima vicenda ci dimostra che le persone oramai si affezionano ai volti e ai programmi, dobbiamo rendercene conto. Inutile dire, però, che siamo stati piacevolmente sorpresi da questi risultati ottenuti poi in così poco tempo. Non ce l’aspettavamo, sono sincero». Si racconta al Corriere della Sera il conduttore che ammette il suo «piacevole e sincero stupore» rispetto agli avvenimenti degli ultimi mesi che lo hanno visto protagonista. «Nesuno poteva prevederlo», eppure Fazio è riuscito nell'impresa delle imprese portare i numeri di rai 3 su Nove.