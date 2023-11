Colf e badanti, nuovo click day a dicembre: ecco quando, come e chi può fare domanda

Nuovo click day per colf e badanti. Il Decreto Flussi definisce la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia per il triennio 2023-2025, stabilendo quote di ingresso per cittadini stranieri extra-UE.

Scadenze e come presentare domanda

Il Decreto Flussi ha fissato il calendario delle scadenze per l’invio delle domande da parte dei datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori residenti all’estero, come indicato da circuitolavoro. Questi devono ottenere il nulla osta al lavoro, e l’istanza deve essere trasmessa attraverso la piattaforma online ALI, disponibile su “portaleservizi.dlci.interno.it“. È importante seguire le modalità definite nella Circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del Turismo del 27 ottobre 2023 numero 5969.