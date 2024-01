Nuova Irpef. Scaglioni e aliquote, detrazioni redditi alti, addizionali regionali e costi deduzioni assunzioni: le novità della riforma

Nuova Irpef. In vigore dall’ultimo giorno del 2023, il decreto legislativo n. 216/2023 dispone l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi.

Tra le novità più rilevanti disciplinate dalla normativa, la previsione di tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Di seguito nel dettaglio.