Fedez «è molto depresso», le voci sul ritorno in ospedale. Il periodo nero dei Ferragnez: dalle inchieste alla presunta crisi

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Da giorni non si mormora altro. Dopo le inchieste aperte sull'imprenditrice digitale per l'affaire Balocco (e similari) per la Royal Family milanese non c'è tregua. Lei che perde milioni di follower, lui che la difende. Chiara che sparisce e riappare sui social (bloccando i commenti) e Federico che diventa un perfetto dogsitter (di Paloma). Ma di loro insieme non si hanno più tracce. Così via alle chiacchiere sulla presunta lite. E si dice anche che il rapper sia tornato in ospedale.