Fabio Maria Damato, il manager indagato: sparito dai social di Chiara Ferragni, Fedez non lo sopporta (e ora rischia il licenziamento)

Fabio Maria Damato, «braccio destro e sinistro», come lo definiva Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua nell’inchiesta della Procura di Milano. Il nome compare nel provvedimento del procuratore della Cassazione sulla competenza territoriale. Il fidatissimo collaboratore manager della società Tbs Crew, che gestisce la comunicazione, ma anche di Chiara Ferragni Brand, la linea di abbigliamento e accessori, è sempre stato accanto alla Ferragni (a Sanremo era la sua ombra). Ma ora, proprio a seguito di questo caso, sembra essere uscito dai radar. Sui social di Chiara non c'è più traccia.