Muschio Selvaggio, Fabio Maria Damato mette un like (poi rimosso) alla prima puntata di Luis Sal senza Fedez: «Non si può dire più niente»

Luis Sal ha ripreso in mano le redini del podcast "Muschio Selvaggio". A sorpresa è uscita una puntata condotta dallo youtuber insieme al fratello Martin dal titolo "Non si può più dire niente", la prima senza Fedez, con Immanuel Casto e Sdrumox come ospiti. Solo tempo dirà se il nuovo format di "Muschio Selvaggio" confermerà gli ottimi numeri della precedente gestione, ma intanto è già arrivato un feedback inatteso. O forse no, in ogni caso significativo. Alla puntata ha messo like Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, salvo poi rimuovere il "mi piace" al post dopo qualche minuto.

Muschio Selvaggio, la prima puntata senza Fedez

Che i rapporti fra Fedez e l'uomo di fiducia dell'imprenditrice digitale non fossero idilliaci era risaputo.

La crisi dei Ferragnez, non a caso, sarebbe stata causata anche dalla non condivisione del rapper di alcune scelte lavorative della moglie, imputabili proprio ai suoi collaboratori. Questo like di Damato confermerebbe le tensioni fra lui e Fedez, cominciate l'anno scorso dopo il bacio del rapper a Sanremo con Rosa Chemical.

A scovare il "mi piace" su Instagram, prima della sua rimozione, è stata Selvaggia Lucarelli che ha commentato: «Il like di Damato mi fa volare».