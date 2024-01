Canone Rai, come chiedere l'esenzione dal pagamento (e chi può farlo): c'è tempo fino al 31 gennaio

Nel 2024 si risparmieranno 20 euro sul canone Rai, sceso dai 90 euro l'anno, ai 70 attuali, che dal 2016 sono addebitabili sulle fatture dell'energia elettrica, suddivisi in 10 rate. C'è una scadenza, però, da non dimenticare: quella del 31 gennaio, ultimo giorno utile per non pagare il canone della tv pubblica, dichiarando di non possedere tv o al contrario per saldarlo usando il modello F24.

Canone si può pagate anche a rate

Il pagamento con F24 è da farsi, qualora nessun componente della famiglia, sia titolare di un contratto elettrico in casa, cioè di tipo domestico residenziale, e quindi non riceva le bollette per il consumo energetico. Le 70 euro annuali si possono saldare in unica tranche, oppure a rate con due modalità: dividendole in due "bollettini" semestrali, il primo dei quali va pagato entro la fine di gennaio ed il secondo, entro il 31 luglio dall'importo di 35,73 euro a rata oppure diluendolo in ben 4 rate da 18,62 euro, da pagare ogni trimestre entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.