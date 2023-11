Bruce Willis in condizioni sempre più preoccupanti: «Non riconosce più Demi Moore, lei è devastata»

Peggiorano le condizioni di Bruce Willis. L'attore americano, affetto da demenza frontotemporale, in una recente visita non avrebbe riconosciuto l'ex moglie Demi Moore, che gli ha fatto visita dopo un viaggio in Italia, racconta "Closer". I due sono stati sposati per 13 anni e sono rimasti in grandi rapporti, tanto che l'attrice è attualmente tra le persone più vicine a Willis in questo difficile momento della sua vita.