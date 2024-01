Bonus psicologo fino a 1500 euro: quando arriva e chi potrà ottenerlo davvero. Spunta una seconda tranche

Il bonus psicologo da 1500 euro, dopo il forte pressing degli analisti e la petizione da centinaia di migliaia di firme di Fedez, sta finalmente per arrivare. Il contributo rafforzato rispetto a quello ideato dal governo Draghi, però, non partirà a gennaio come inizialmente previsto. Si sta infatti lavorando ancora agli ultimi dettagli tecnici prima dell'avvio delle domande, che non sarà prima della seconda parte di febbraio o addirittura inizio marzo. Questo aiuto partirà con i fondi sbloccati per il 2023, appena 5 milioni: vuol dire che probabilmente lo otterrà solo chi ha un Isee molto basso.

Nel frattempo, però, a fine dicembre sono state aumentate le risorse sia per lo scorso anno che per l'attuale. Con un nuovo riparto dei fondi, quindi, si genererà un tesoretto che potrà essere utilizzato per una seconda tranche dell'aiuto. L'idea del ministero della Salute, al momento, è di farla scattare per il prossimo settembre o comunque in autunno. Ma vediamo nel dettaglio chi ora otterrà davvero il bonus psicologo e quando durante l'anno.