Sandra Milo, com'è morta? Pierluigi Diaco rivela: «Non stava bene, era a letto già da molto»

In una delle sue ultime interviste, Sandra Milo, morta ieri a 90 anni, aveva parlato proprio di questo triste giorno e di come avrebbe affrontato l'avvicinarsi della sua ora. «Non ho paura di morire - aveva detto in un'intervista al Corriere - ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina», aveva detto l'attrice. Poi, aveva aggiunto: «Non credo all’inferno, oltre la morte c’è il paradiso. Io mi vedo lì... ho cercato di fare del mio meglio».