Annalisa si sposa con Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) il 1 luglio a Tellaro: tutti i dettagli delle nozze

In "Mon Amour" canta di baci ambigui e scala le classifiche, ma in realtà Annalisa è fidanzatissima e il 1 luglio sposerà il suo compagno Francesco Muglia in una cornice da sogno. Una storia d'amore che la cantante ha sempre protetto dal gossip. ll suo “mon amour” in carne ed ossa è un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Tutti i dettagli del matrimonio.

Chi è il futuro marito

Francesco Muglia è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Il loro primo incontro risalirebbe al 2020. Originario d Padova ma residente a Genova, il manager 43enne si è laureato in Lettere all’università di Padova per poi proseguire la sua formazione all’università di Stoccolma e completarla con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Dopo avere lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, nel 2016 Miglia è approdato a Costa Crociere dove, nell’arco di appena 3 anni, è riuscito a ritagliarsi il ruolo di vice presidente del settore marketing.