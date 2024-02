Amadeus, cosa farà adesso? Da Affari tuoi alla nuova super offerta Rai (con Fiorello): ecco il futuro del re di Sanremo

C’è un tormentone parallelo a quello che già impazza sotto forma di domanda tra addetti ai lavori e dirigenti Rai, ovvero «Chi arriverà a Sanremo dopo Amadeus?». Riguarda il futuro di Amadeus dopo Sanremo: con la finale del Festival 2024, che ha fatto registrare addirittura il 74,1% di share, si è ufficialmente chiusa l’era Amadeus e tutti già si chiedono: «Ma cosa farà Amadeus dopo Sanremo?». C’è da scommettere che dopo i record conquistati, l’ex dj passi in un modo o nell’altro all’incasso. Ma il suo futuro non è a Sanremo. Al netto di ulteriori ripensamenti, che mai come quest’anno avrebbero del clamoroso.