Più di quattro avvistamenti in Sicilia negli ultimi giorni. È allarme squali in Italia. Anche perché l'ultimo è stato visto mentre nuotava vicino alla spiaggia di Olivieri, in provincia di Messina. Scatenando, così, la paura dei bagnanti. Ma qual è il motivo per cui stanno aumentando e dove stanno crescendo le segnalazioni?