Lo spuntino di mezzanotte (a base di carne) della volpe nella centralissima via Fratti a Pesaro: guarda il video

PESARO - Un tranquillo spuntino di mezzanotte. Nulla di strano, no? Se non fosse che si tratta di una volpe, che addenta un pezzo di carne, in mezzo alla strada, in via Fratti (quindi relativamente vicino al centro di Pesaro). Il video pubblicato dal gruppo Telegram "Welcome to Pesre" non fa che confermare un'evidenza: uomini e animali selvatici si incrociano sempre di più.

E, per quanto riguardo le volpi, non è assolutamente una novità, a Pesaro. da mesi, infatti, una volpe (la stessa del video? Difficile dirlo) si aggira tra Baia Flaminia e il Porto, poco spaventata dalle persone. E anche dalle auto.