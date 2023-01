La "volpe del mare" è tornata: a passeggio a Baia Flaminia tra i tavolini dei ristoranti

PESARO - Ormai è diventata una simpatica consuetudine: la "volpe del mare" è tornata a farsi vedere a Pesaro, questa volta in piazza Europa a Baia Flaminia. Completamente a suo agio in mezzo alle persone, si aggirava tra i tavolini dei ristroanti nei portici in cerca, probabilmente, di qualcosa da mettere sotto i denti. L'animale, che pare in salute, è ormai da giorni a spasso nei quartieri a cavallo della foce del Foglia: è stata vista, e ripresa, al porto (dove qualcuno ha ironizzato "Non si può più amoreggiare in pace"), al Campo di Marte ed, ora, in piazza Europa. Spaventata? No, forse a volte "scocciata" da queste persone che si "ostinano" a riprendederla. Ma lei, ormai, è una star social.