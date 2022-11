L'assicuratore Patrizio Pierucci stroncato da un malore in auto. Aveva 57 anni: tutta Vallefoglia in lutto

VALLEFOGLIA - È stato trovato senza vita nella sua auto, probabilmente stroncato da un malore, Patrizio Pierucci di 57 anni, noto assicuratore a Montecchio di Vallefoglia. A dare l'allarme un passante, che lo ha visto all'interno dell'abitacolo, accasciato sul volante. Ha provato a chiamarlo, ma Pierucci ormai non dava più segni di vita

Malore fatale in auto, muore l'assicuratore Patrizio Pierucci

Il dramma si è consumato ieri mattina ma soltanto oggi la notizia si è sparsa oltre i confini del comune pesarese. Patrizio Pierucci è morto in via Pio La Torre, dove aveva l'agenzia di assicurazioni. Probabilmente stava recandosi al lavoro quando è stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Una famiglia straziata dai lutti: nel 2014 è morto il fratello Paolo

Patrizio Pierucci era il fratello di Paolo, medico e braccio destro di don Gaudiano, morto nel 2014 a 51 anni per un male incurabile. Paolo Pierucci per vent’anni è stato impegnato a favore degli ultimi, in particolare nella gestione di Casa Moscati, la struttura per la cura dei malati di Aids di cui è stato anche fondatore.